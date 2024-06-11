نائب يهدد بتظاهرات بعد تعرض مناطق جنوب بغداد "لعقاب جماعي"

هدد النائب حيدر المحياوي، الثلاثاء، الخروج بتظاهرات امام دوائر الكهرباء بعد تعرض مناطق جنوب بغداد "لعقاب جماعي".

وقال الميحاوي في تدوينة على منصة X "الى وزير الكهرباء:

1- هل تعلم منذ زيارتكم لقاطع كهرباء قضاء المحمودية والمنطقة تعاني من عقاب جماعي.

2-العاملين يتعاملون بمزاج عشائري مذهبي، حيث ان بعض القرى تنقطع عنها الكهرباء ساعات معدودة وباقي الاحياء الكهرباء عنها معدومة.

3-هل تعلم ان المعامل الصناعية في منطقة كويريش وبعض مناطق جنوب بغداد تأخذ حصة الاحياء من الكهرباء.

واعرب الميحاوي عن امله بـ"تدخل وزير الكهرباء للوقوف على الحقيقة الموجودة في دوائر الكهرباء لجنوب بغداد"، لافتا الى انه "في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن، فسنكون اول المتصدين وبمختلف الطرق المشروعة وبضمنها التظاهر والإحتجاج امام دوائر الكهرباء للمطالبة بحقوق اهلنا في جنوب بغداد".