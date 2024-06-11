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توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية الصينية


وقع العراق والصين اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية العراقية والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت الوزارة في بيان " تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، والتطوير المهني، والتواصل بين الدوائر الدبلوماسية في كلا البلدين".

واضاف البيان " وقع المذكرة عن الجانب العراقي شورش خالد سعيد، سفير جمهورية العراق في بكين، وعن الجانب الصيني وانغ فانغ، رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الصينية".

وستسهم هذه المذكرة في تعزيز التعاون في عدة مجالات، منها تبادل المعلومات، والأنشطة البحثية، والبرامج التدريبية، والدورات التخصصية بين معهد الخدمة الخارجية العراقي والأكاديمية الدبلوماسية الصينية، بالإضافة إلى ذلك، تشمل المذكرة تعليم اللغات وتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالشؤون الخارجية بفروعها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والقانونية والعلاقات الدولية وغيرها"

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توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية الصينية
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