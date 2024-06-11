المندلاوي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الغاصب لاحترام قرار مجلس الأمن عبر وقف اطلاق نار "عاجل " في غزة وحماية المدنيين

رحب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الامن الدولي الداعي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة ودعمه للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الغاصب وعودة السكان الى مناطقهم بشكل آمن وضمان وصول المساعات الإنسانية ورفض أي تغيير ديموغرافي داخل القطاع.

وطالب المندلاوي في بيان " المجتمع الدولي سيما الدول العربية والاسلامية بالضغط على الكيان الاسرائيلي بتنفيذ هذا القرار عبر ايقاف العمليات العدوانية ووقف اطلاق نار عاجل لحماية المدنيين، مبديا استغرابه من الصمت " غير المبرر " للكثير من الدول طوال الأشهر الماضية، حيث نجم عنه استشهاد وجرح الالاف من الفلسطينيين، فضلا عن نقص حاد في الخدمات الصحية والأغذية والاحتياجات الإنسانية ".

وتابع "ان قرار مجلس الامن يُعبّر بالدرجة الأساس عن رفض المجتمع الدولي للمجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الغاصب، مؤكدا ضرورة التعاون بين الدول العربية والإسلامية وجميع الدول الرافضة للتجاوب الآني مع هذا القرار القاضي بإيقاف سفك الدماء وتبني مطلب الى مجلس الامن لتجريم الكيان لاقترافه المجازر الدموية لم يشهدها تاريخنا الحديث والمطالبة بانهاء وجوده الذي بات يهدد الإنسانية جمعاء".

وجدد رئيس مجلس النواب بالنيابة" رفض العراق لأي محاولات للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب ورفض وجوده على أراضينا العربية بأي شكل كان، اضافة الى تثبيت مبدأ اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف