الأخبار

المندلاوي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الغاصب لاحترام قرار مجلس الأمن عبر وقف اطلاق نار "عاجل " في غزة وحماية المدنيين


رحب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الامن الدولي الداعي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة ودعمه للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الغاصب وعودة السكان الى مناطقهم بشكل آمن وضمان وصول المساعات الإنسانية ورفض أي تغيير ديموغرافي داخل القطاع.

وطالب المندلاوي في بيان " المجتمع الدولي سيما الدول العربية والاسلامية بالضغط على الكيان الاسرائيلي بتنفيذ هذا القرار عبر ايقاف العمليات العدوانية ووقف اطلاق نار عاجل لحماية المدنيين، مبديا استغرابه من الصمت " غير المبرر " للكثير من الدول طوال الأشهر الماضية، حيث نجم عنه استشهاد وجرح الالاف من الفلسطينيين، فضلا عن نقص حاد في الخدمات الصحية والأغذية والاحتياجات الإنسانية ".

وتابع "ان قرار مجلس الامن يُعبّر بالدرجة الأساس عن رفض المجتمع الدولي للمجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الغاصب، مؤكدا ضرورة التعاون بين الدول العربية والإسلامية وجميع الدول الرافضة للتجاوب الآني مع هذا القرار القاضي بإيقاف سفك الدماء وتبني مطلب الى مجلس الامن لتجريم الكيان لاقترافه المجازر الدموية لم يشهدها تاريخنا الحديث والمطالبة بانهاء وجوده الذي بات يهدد الإنسانية جمعاء".

وجدد رئيس مجلس النواب بالنيابة" رفض العراق لأي محاولات للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب ورفض وجوده على أراضينا العربية بأي شكل كان، اضافة الى تثبيت مبدأ اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية الصينية
المندلاوي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الغاصب لاحترام قرار مجلس الأمن عبر وقف اطلاق نار "عاجل " في غزة وحماية المدنيين
نائب قائد العمليات المشتركة يرأس اجتماعاً أمنياً في مقر القيادة لخلية الاستخبارات الوطنية
رئيس الوزراء بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة : يجب دعمُ وجودِ الدولةِ الفلسطينيةِ بشعبِها وأرضها
إيقاف العمل بصالتي الولادة والعمليات لمستشفى الزهراء في النجف
مجلس بابل يصوت على اقالة مدير عام تربية المحافظة
الدفاع المدني : اصابة ثمانية اشخاص بحريق مستشفى السلام الاهلي في الحلة
فريق الجهد الخدمي والهندسي من المثنى : سنعمل مع الحكومة المحلية لتقديم الخدمات
وزير الكهرباء يبحث مع إدارة العتبات المقدسة في كربلاء الإستعداد للزيارات المليونية
وزير التعليم يعلن عن الشروع بإجراءات المدينة الجامعية لجامعة ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك