نائب قائد العمليات المشتركة يرأس اجتماعاً أمنياً في مقر القيادة لخلية الاستخبارات الوطنية

رأس نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن د. قيس المحمداوي، اليوم، اجتماعاً أمنياً في مقر القيادة لخلية الاستخبارات الوطنية، بحضور أمين سر المتابعة الأقدم للقيادة ومدراء الهيئات ومدير خلية الاستخبارات الوطنية، لمناقشة التحديات الحالية والرؤية الأمنية الاستخبارية لمعالجة هذه التحديات وتقييم قواطع العمليات.

وجرى خلال هذا الاجتماع، تقديم تقارير ودراسات تفصيلة وتقيم لقواطع العمليات، فضلاً عن بقية الملفات ذات العلاقة بالأمن والتحديات المختلفة.

ووجه نائب قائد العمليات المشتركه، بمضاعفة الجهود والتواجد المستمر وتفعيل عمل الخلية والتنسيق والتواصل مع الوكالات والدوائر الأمنية والاستخبارية والدوائر المدنية ذات العلاقة بعمل خلية الاستخبارات الوطنية.