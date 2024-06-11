إيقاف العمل بصالتي الولادة والعمليات لمستشفى الزهراء في النجف

أكدت إدارة مستشفى الزهراء في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، إيقاف العمل بصالتي الولادة والعمليات بعد تعرض المستشفى لحريق، فيما اشارت الى تحويل المراجعين والعمل في اثنين من المستشفيات.

وقال مدير المستشفى د ..غسان العكايشي في حديث لـ السومرية نيوز، "تم الايقاف العمل في صالة العمليات والولادة في مستشفى الزهراء وتحويلها الى مستشفى الفرات الاوسط ومستشفى الحكيم لحين تأمين السلامة لصالات الولادة والعمليات".

وافاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مستشفى للولادة في محافظة النجف، نتيجة احتراق جهاز التكييف، فيما تم انقاذ واخلاء 40 طفلا من الخدج، في وقت تمكنت فيه فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.