فريق الجهد الخدمي والهندسي من المثنى : سنعمل مع الحكومة المحلية لتقديم الخدمات

وصل فريق الجهد الخدمي والهندسي لمكتب رئيس الوزراء الى محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء ، للوقوف على مناشدات واحتياجات اهالي المحافظة ومتابعة انجاز المشاريع وايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع ٠

وبحث رئيس الفريق جابر الحساني ، مع محافظ المثنى مهند العتابي ومسؤولي الدوائر البلدية والمحلية بحضور جابر الزيادي مستشار رئيس الوزراء ، خطط المحافظة المستقبلية ومشاريعها الاستراتيجية وتنفيذ مطالب اهالي المثنى.

كما استعرض مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة ، لائحة مشاريعهم المستمرة والمتلكئة وبيان اسباب تلكؤها والحلول والمعالجات ٠

وقال الحساني ، ان " الفريق الحكومي سيعمل مع الحكومة المحلية فريقا واحدا من اجل تقديم كافة الخدمات "، مؤكدا ضرورة انجاز كافة المشاريع وضمن المدة المحددة لوضعها في خدمة المواطنين