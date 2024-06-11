وزير الكهرباء يبحث مع إدارة العتبات المقدسة في كربلاء الإستعداد للزيارات المليونية

بحث وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل مع ادارة العتبات المقدسة في محافظة كربلاءالمقدسة الاستعدادات المبكرة للزيارات المليونية.

جاء ذلك أثناء زيارته العتبات المقدّسة وتأديته والوفد المرافق له مراسيم الزيارة.

والتقى فاضل برئيس مستشاري المتولّي الشّرعي للعتبة العبّاسية المقدّسة المهندس طلال البير، واستمع إلى شرحٍ عن بعض مشاريع العتبة المقدّسة لخِدمة الزّائرين والمجتمع.

وقدّم وزير الكهرباء شكره وتقديره إلى العتبة المقدّسة لما تبذله من جهود لدعم قطّاع الطّاقة خاصّة في مجال إنشاء المحطّات الكهربائيّة وتخصيص الأراضي لها، مؤكّدًا أنّ هذا الدّور الكبير أسهم بشكل واضح في تخفيف المعاناة عن محافظة كربلاء.

وأضاف أنّ "زيارتنا للعتبة العبّاسيّة للوقوف على آخر الاستعدادات المشتركة بيننا الخاصّة بشهر محرّم الحرام وزيارة الأربعين