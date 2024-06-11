وزير التعليم يعلن عن الشروع بإجراءات المدينة الجامعية لجامعة ميسان

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي "نعيم العبودي" عن الشروع بإجراءات بناء مدينة جامعية متكاملة لجامعة ميسان ، جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ ميسان "حبيب ظاهر الفرطوسي" وأعضاء مجلسها".

وبين الوزير أن الوزارة شرعت بإجراءات بناء مدينة جامعية متكاملة تابعة لجامعة ميسان على وفق مواصفات حديثة تضم أبنية للكليات ومراكز أبحاث ومختبرات متطورة ومجمعات للأقسام الداخلية وغيرها من المرافق الساندة والخدمية".

وأضاف أن التعاون والتكامل بين الجامعة والمحافظة يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والتعاضد في مجال الاستشارات العلمية والفنية والخبرات وبرامج التدريب والتنمية للقطاعات العاملة في المحافظة وتقديم الدعم والإسهام بحماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي".