الأخبار

مؤتمر أمني في كربلاء لمناقشة الاستعدادات لزيارة عرفة والعيد والتفويج العكسي للحجاج


راس رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي المؤتمر الامني الخاص بتأمين زيارة عرفة وايام عيد الاضحى المبارك فضلا عن تأمين عودة حجاج بيت الله الحرام عبر طريق الحج البري .

وجرى خلال المؤتمر استعراض للخطط التي تم اعدادها والاستعدادات الامنية الخاصة بهذه الزيارات .

وحضر المؤتمر رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ثائر الطائي وقائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي ونائب قائد شرطة كربلاء وممثلون عن الاجهزة الامنية ومدراء الاقسام وآمري الافواج

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية الصينية
المندلاوي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الغاصب لاحترام قرار مجلس الأمن عبر وقف اطلاق نار "عاجل " في غزة وحماية المدنيين
نائب قائد العمليات المشتركة يرأس اجتماعاً أمنياً في مقر القيادة لخلية الاستخبارات الوطنية
رئيس الوزراء بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة : يجب دعمُ وجودِ الدولةِ الفلسطينيةِ بشعبِها وأرضها
إيقاف العمل بصالتي الولادة والعمليات لمستشفى الزهراء في النجف
مجلس بابل يصوت على اقالة مدير عام تربية المحافظة
الدفاع المدني : اصابة ثمانية اشخاص بحريق مستشفى السلام الاهلي في الحلة
فريق الجهد الخدمي والهندسي من المثنى : سنعمل مع الحكومة المحلية لتقديم الخدمات
وزير الكهرباء يبحث مع إدارة العتبات المقدسة في كربلاء الإستعداد للزيارات المليونية
وزير التعليم يعلن عن الشروع بإجراءات المدينة الجامعية لجامعة ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك