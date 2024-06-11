مؤتمر أمني في كربلاء لمناقشة الاستعدادات لزيارة عرفة والعيد والتفويج العكسي للحجاج

راس رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي المؤتمر الامني الخاص بتأمين زيارة عرفة وايام عيد الاضحى المبارك فضلا عن تأمين عودة حجاج بيت الله الحرام عبر طريق الحج البري .
وجرى خلال المؤتمر استعراض للخطط التي تم اعدادها والاستعدادات الامنية الخاصة بهذه الزيارات .
وحضر المؤتمر رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ثائر الطائي وقائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي ونائب قائد شرطة كربلاء وممثلون عن الاجهزة الامنية ومدراء الاقسام وآمري الافواج
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