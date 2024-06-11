قرار حكومي برفع أبرز سيطرة بين النجف والمحافظات الجنوبية

قرار مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، رفع أبرز سيطرة امنية مع المحافظات الجنوبية.

وقال مجلس النجف في بيان إن "مجلس المحافظة صوت بجلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 2024/6/11 برئاسة حسين العيساوي واعضاء المجلس بالمصادقة على تقرير اللجنة المشكلة على رفع سيطرة المناذرة ( القايش) ونقلها الى سيطرة غماس وتعزيز المناطق النيسمية".

وتعتبر هذه السيطرة من أبرز النقاط التي تفصل بين النجف والمحافظات الجنوبية من جهة محافظة الديوانية.