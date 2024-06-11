عملية امنية عراقية في سوريا تسفر عن الإطاحة بقيادي بارز في داعش

صرّح جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قتل القيادي بعصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو زينب) بعد التنسيق مع التحالف الدولي في سوريا.

وذكر الجهاز في بيان، انه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات الرسمية من قتل قيادي بعصابات داعش الإرهابية في سوريا بعد التنسيق مع التحالف الدولي، حيث تابعت مفارزنا تحركات الإرهابي (خ.ش.ش) والمكنى (أبو زينب) خلال الأيام الماضية قبل أن تحاصره في منطقة البصيرة بالرقة السورية، ليتم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة.

وأوضح البيان، ان الإرهابي عمل ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرة الصينية بصلاح الدين وجزيرة البعاج، مشيرا الى انه كان مسؤولاً لـ(مفرزة العبرة) من العراق إلى سوريا فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة.