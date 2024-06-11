الأخبار

الأعرجي يلتقي بمستشار الأمن القومي الصومالي في بغداد


أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله مستشار الأمن القومي لجمهورية الصومال حسين معلم محمود شيخ علي، على أهمية الانفتاح والتواصل مع الجميع وبما يخدم مصلحة العراق وشعبه ودول وشعوب المنطقة والعالم.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، ان الأعرجي استقبل مستشار الأمن القومي لجمهورية الصومال، حسين معلم محمود شيخ علي، والوفد المرافق له، إذ بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وفي جميع المجالات، والتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والقضايا والملفات المشتركة.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بين الجانبين وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبضمنها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبّر الأعرجي عن تقدير العراق حكومة وشعباً للدول الشقيقة والصديقة التي تعمل إلى جانب العراق لتحقيق أهداف الأمن العالمي المستدام، مشددا على أهمية الانفتاح والتواصل مع الجميع وبما يخدم مصلحة العراق وشعبه ودول وشعوب المنطقة والعالم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حريق في مستشفى ولادة قرب صالة أطفال الخدج بالنجف
قرار حكومي برفع أبرز سيطرة بين النجف والمحافظات الجنوبية
السوداني يصل إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة
العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة
الجنابي والشيخ قيس الخزعلي يؤكدان المضي برؤية وطنية لدعم الاستقرار السياسي
النزاهة تصل الى المثنى وتفتح غرفة عمليات ضد "شبهات الفساد" التي طرحها الياسري
عملية امنية عراقية في سوريا تسفر عن الإطاحة بقيادي بارز في داعش
الأعرجي يلتقي بمستشار الأمن القومي الصومالي في بغداد
مجلس كربلاء يتخذ جملة قرارات لتقليل نسب الحرائق
ستة سنوات سجن بسبب الترويج لأفكار حزب البعث المحظور
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك