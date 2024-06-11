مجلس كربلاء يتخذ جملة قرارات لتقليل نسب الحرائق

اصدرت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، حزمة قرارات جديدة من أجل تقليل نسب الحرائق في مراكز المدينة القديمة، وذلك بعد إهمال إجراءات السلامة.

حيث ذكر قائممقام مركز مدينة كربلاء حسين المنكوشي في حديثه لقناة السومرية، انه تقرر عدم تجديد إجازة السياحة من قبل مديرية سياحة كربلاء الا برفع ساندويج بنل من قبل أصحاب الفنادق، فضلاً عن توكيلنا بغلق حوالي 300 مرفق قطاع خاص و700 مرفق عام مخالف.

ويضيف المنكوشي انه تم تحديد تاريخ لغلق هذا المرافق السياحية المخالفة بعد انذارهم ولمدة 15 يوماً كما جاء في قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013 المادة العاشرة.

ويعد ساندويج بنل من المواد المخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء.

ويلجأ العراقيون إلى استخدام السندويش بنل بسبب رخص ثمنه مقارنة بالبناء بالطابوق والاسمنت، حيث انه يمكن بناء مخزن لخزن البضائع او جملون بمبلغ لا يتجاوز المليونين دينار مقابل نحو 15 مليون دينار في حال البناء بالطابوق.

ويسجل العراق سنويا آلاف الحرائق ذهب ضحيتها مئات القتلى وخلفت أعدادا من المصابين، وغالبا ما تعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية وتحقيقات، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي التي باتت تفتك بالعراقيين.