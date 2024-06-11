ستة سنوات سجن بسبب الترويج لأفكار حزب البعث المحظور

أعلنت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن حكمها بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان اقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان لها، أن الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023.

وأضاف أن الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.