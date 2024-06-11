السجن 10 سنوات لمدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون

حكمت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفين ومعقبين.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيانه، أن المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الكمارك مقابل مبالغ مالية.

وبيّن أن الحكم الاول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الاخرين بموجب احكام المادة 310/ الشق الاول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات.