بعد لقاء وفد أهالي المثنى.. السوداني يشدد على حكومة المحافظة بتوخي النزاهة وكشف الفساد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، (10 حزيران 2024)، عدة توجيهات خلال استقباله محافظ المثنى مهند عبد علي العتابي، ورئيس مجلس المحافظة أحمد محسن آل دريول وذلك عقب يوم من لقائه وفداً من أهالي المحافظة أمس، بضمنهم آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، حميد الياسري الذي هدد بتنظيم تظاهرات ضد الحكومة المحلية.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلي الوزراء "متابعة الشأن الخدمي والاقتصادي للمحافظة، إذ اطلع السوداني على عرض شامل عن أداء الأجهزة الخدمية في المثنى، وموقف المشاريع التي تمسّ حياة المواطنين، وملاحظات المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بهذا الإطار".

ووجّه السوداني وفقاً للبيان "بأهمية أن توخي الدقة والنزاهة في إعداد الكشوفات والجداول الكمية المتعلقة بالمشاريع الخدمية، واتباع السياقات القانونية والوضوح في إحالتها إلى التنفيذ، كما وجّه بمعالجة بعض العقبات والمتطلبات الخدمية التي قدّمها محافظ المثنى ورئيس مجلس المحافظة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة تدقيق المشاريع السابقة، وكشف أية حالة فساد فيها، وإحالة الملفات ذات العلاقة إلى الجهة القانونية المختصة بمكافحة الفساد، فضلاً عن أهمية التعاون الكامل مع اللجان التدقيقية والفنية التي وّجه سيادته بتشكيلها، وأن تباشر عملها في المحافظة".

وفي إطار استكمال أركان الإدارات في الحكومة المحلية، شدد السوداني بحسب البيان "على ضرورة اعتماد معايير فنية ومهنية في تكليف المسؤولين عن المفاصل الخدمية والوظيفية في المؤسسات العامة بالمحافظة، والابتعاد عن المحاصصة والميول السياسية في اختيار شاغلي المسؤوليات، إضافة إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ووضع هدف خدمة أبناء المحافظة هدفاً واجبَ التنفيذ".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه خلال استقباله وفداً من أهالي المثنى "بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء".

كما وجه "بارسال لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة المحافظة وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية، كذلك وجه وزارة التربية لمتابعة المدارس المكتملة، التي لم تُستلم بسبب إشكالات إدارية وقانونية".

وعقب اللقاء أعلن آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري، تأجيل تظاهرة كانت مقررة الأربعاء (غداً) ضد الحكومة المحلية في المثنى فيما كشف عن 6 مكاسب "ثقيلة" لمحافظة المثنى، وهي:

وبين ان "المقررات كانت كما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للأشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال.

ثانياً: ممثلو مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد (الثلاثاء).

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003 والى يومنا هذا، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد.

رابعاً: تم تقديم طلب الى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي ،، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات ومقاولين.

خامساً: تم استحصال مبلغ 37 مليار من رئيس الوزراء يسلم الى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية ،، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها.

سادساً: غلق كل المكاتب الاقتصادية وأخبار جهاز الامن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة.