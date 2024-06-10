وكيل الخارجية يبحث مع السفير البحريني تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين

بحث وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم مع سفير البحرين خالد أحمد المنصور تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين .

وذكر بيان لوزارة الخارجية ,ان بحر العلوم استقبل، اليوم الاثنين، سفير البحرين في بغداد، خالد أحمد المنصور، بمبنى الوزارة بمناسبة مباشرته مهام عمله سفيراً مفوضاً فوق العادة لمملكة البحرين لدى جمهورية العراق ,وبحث تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار وكيل الخارجية بحسب البيان, إلى الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين شعبي البلدين، وأهمية العمل على توسيع أطر التعاون في مختلف المجالات في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق ,معربا عن دعم ومساندة وزارة الخارجية لإنجاح عمل السفارة البحرينية في بغداد، مرحباً بالسفير المنصور، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة في بغداد , مؤكدا على الدور المهم الذي سيؤديه في تطوير العلاقات بين البلدين".

من جانبه أعرب السفير البحريني عن شكره للدعم الذي تقدمه وزارة الخارجية لإنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية في بغداد، مؤكداً استمرار التعاون والعمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين"