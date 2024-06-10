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رئيس الجمهورية يرحب بفكرة انشاء جامعة ايطالية في بغداد


رحب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بفكرة انشاء جامعة ايطالية في بغداد، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق مع الجانب الايطالي في مجال البعثات الآثارية وعمليات التنقيب.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان " رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ، اليوم الاثنين في قصر بغداد، السفير الايطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي يرافقه عضو البرلمان الايطالي ماورو ديل باربا".

وفي مستهل اللقاء ،بحسب البيان ، اشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات المتينة التي تجمع العراق وايطاليا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، لافتا الى اهمية العمل على تعزيزها وتطويرها.

وبين :" ان البلدين يمتلكان ارثا حضاريا وتاريخيا كبيرا "، مؤكدا ، بهذا الصدد ، ضرورة التعاون والتنسيق في مجال البعثات الآثارية وعمليات التنقيب.

كما اشاد الرئيس بدور الشركات الايطالية العاملة في العراق ، سابقا وحاليا ، مؤكدا ضرورة تعزيز حضورها في البلد.

ورحب الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بفكرة الحكومة الايطالية انشاء جامعة ايطالية في بغداد في مجالات الهندسة المعمارية والمدنية، مبينا اهمية اعداد المهندسين وتأهيل قدراتهم الذاتية فضلا عن مهاراتهم العلمية.

من جانبه، ثمّن السفير غريغانتي دعوة رئيس الجمهورية نظيره الايطالي لزيارة العراق، مشيرا الى ان العمل جار على ترتيب الزيارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا دعم ايطاليا لامن واستقرار العراق والتطلّع لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.

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