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رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل فريق التحقيق الدولي (يونيتاد)


استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، فريق التحقيق الدولي (يونيتاد).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين انا بيرو بوبيس المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) رفقة أعضاء الفريق".

وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".

واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش الارهابي ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".

وبين أنه "حضر مراسم تسليم التقرير السادة قاضي اول محكمة التحقيق المركزية جبار عبد دلي وقاضي التحقيق  ياسر فنطيل المختص بالتحقيق في تلك الجريمة".

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