الاستخبارات تطيح بمبتز المستشفيات والعيادات الطبية الاهلية في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، الاطاحة بشخص قام بعملية ابتزاز للمستشفيات والعيادات الطبية الاهلية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان "، أن "معلومات توفرت لدى مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهــاب في كركوك عن قيام متهم مجهول بعملية الابتــزاز الإلكتروني للمستشفيات والعيادات الطبية الأهلية في المحافظة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مبالغ مالية".

وأضافت، انه "تم تشكيل فريق عمل فني استخباري والقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وبينت، أن "المتهم اعترف صراحةً خلال التحقيق عن قيامه بعملية الابتـزاز الالكتروني مقابل الحصول على مبالغ مالية"، مشيرة الى "احالته الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".