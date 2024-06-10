الرئيس رشيد: فتوى المرجعية الدينية كان لها اعظم الاثر في توحيد الشعب ضد قوى التخلف و الارهاب

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد :" ان لفتوى المرجعية الدينية العليا اثرا عظيما في استنهاض الهمم وتوحيد الشعب ضد قوى التخلف والارهاب ".

وقال رشيد في تدوينة على موقع /اكس/ :" نستذكر الهجوم الداعشي الجبان على اهلنا في الموصل وعدد من مدننا العزيزة ، في محاولتهم اليائسة لهدم كيان الدولة وتهديد السلم الاهلي ومحو تاريخ العراق".

واضاف :" ان تصدي قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرگة ، وجميع قواتنا الامنية بمختلف صنوفها، هو من حفظ كرامة الوطن وسلامة المواطنين. كما كان لفتوى المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف اعظم الاثر في استنهاض الهمم وتوحيد الشعب ضد قوى التخلف والارهاب التي طال ظلمها جميع العراقيين ، وبالاخص ابناء شعبنا من الايزيديين".