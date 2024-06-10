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القبض على رجل وامرأة ابتزا فتاة إلكترونيا في بغداد


ألقت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، القبض على امرأة ورجل بابتزاز فتاة الكترونيا في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيانها، ان مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين (امرأة ورجل) لقيامهما بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها ما لم تدفع لهما مبالغ مالية في العاصمة بغداد.

وأضافت ان عملية القبض تمت بعد ان استنجدت المشتكية بمفارز المديرية حول تعرضها للابتزاز الإلكتروني وتهديدها من قبل امرأة ورجل، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهما.

وبيّنت انه تم عرض الأوراق التحقيقية امام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.

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