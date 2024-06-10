المشتقات النفطية تعتمد الدفع النقدي في محطات تعبئة الوقود لساعتين كل يوم

صرّحت الشركة العامة للمشتقات النفطية، اليوم الاثنين، عن معاودة اعتماد نظام الدفع النقدي في محطات تعبئة الوقود، مبينة ان هذا الاجراء وقتي ولمدة ساعتين.

وذكر مسؤول إعلام الشركة رافد صادق في حديث لـ السومرية نيوز، ان شركة المنتجات النفطية والمحطات التابعة لها هي جزء من منظومة الدولة، فعند انقطاع الانترنت من (6-8) خلال ساعات فترة امتحانات صباحا، فان محطات تعبئة الوقود غير مستثناة من ذلك.

وأضاف ان آلية الدفع خلال هذه الساعتين ستكون بالنقد لان الدفع الالكتروني لا يعمل عند قطع الانترنت"، مشيرا الى انه "عند عودة الانترنت في الساعة الثامنة صباحا نعاود عملية الدفع الالكتروني من جديد.

وتابع ان الوزارة فاتحت هيئة الاعلام والاتصالات باستثناء محطات تعبة الوقود من قطع خدمة الانترنت، ونحن بانتظار الرد، لافتا الى انه لا توجد مشكلة في مسألة الدفع خلال قطع خدمة الانترنت، وهناك حل بديل.