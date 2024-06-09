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النزاهة: استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية لإهدارهم المال العام


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (9 حزيران 2024)، استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية لإهدارهم المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "قاضي التحقيق قرر استقدام  الشخص الذي اعطى الآمر بالصرف والمعاون الفنيّ ولجان المُشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة".

وأضافت أن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة اصدر أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ".

وبينت الهيئة أن "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصاً في الموادّ المُجهّزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة، والمشروع يُعَدُّ من أعمال التنفيذ المُباشر".

وأشارت الى أن "الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة"، لافتة إلى أن "الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، أوضحت أن أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة".

وأكدت الهيئة انه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

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