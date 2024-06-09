القبض على إرهابيين اثنين وتاجري مخدرات في نينوى وكركوك

اعلن جهاز مكافحة الارهاب عن القبض على إرهابيين اثنين وتاجري مخدرات في محافظتي نينوى وكركوك.

وذكر اعلام الجهاز في بيان:" ان عناصر الجهاز نفذوا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين (2) وتاجري مخدرات، فيما شرعت قطعاتنا في المناطق الشمالية بعمليتين اسفرتا عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك".

واضاف من جانب آخر نفذت عمليتين منفصلتين اسفرتا عن القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي البصرة وذي قار وتم تسليمهما الى مديريتي شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نفس المحافظتين./