النزاهة تضبط (٣) متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط (٣) مُتَّهمين بانتحال صفةٍ والابتزاز والرشوة في محافظة نينوى، إضافةً لمُغالاةٍ ومُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع، وصرف منحةٍ بأكثر من مليارين و(٦٠٠)مليون دينارٍ.

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بانتحال صفة مُوظَّفين في بلديَّة الموصل وقيامهما بابتزاز المواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ من أجل تحويل الكارت الصادر عن البلديَّة الخاص بقطع الأراضي وتحويلها من اسم الشخص المُتجاوز إلى اسم المشتكي.

وتابع إنَّ الفريق ضبط مختار حي "الهرمات الأولى" مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة، مُبيّـناً أنَّ العمليَّـة تمَّت من خلال كمينٍ مُحكمٍ مكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم أثناء تقاضيه رشوةً من أحد المُواطنين مقدارها (٥٠٠) دولار و(٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينارٍ؛ مقابل تزويده بمُوافقةٍ أمنيَّةٍ للسكن، لافتاً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة المُتضمِّن توقيف المُتَّهمين وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُحافظة نينوى/ قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد إنشاء جداريَّةٍ نحتيَّةٍ آشوريَّـةٍ لجدران مُجسَّر الجامعة ضمن خطة إعادة الاستقرار لمُحافظة نينوى بمبلغٍ مقداره (٢,٠٠١,٣٦٠,٠٠٠) دينارٍ، مُوضحاً أنَّ المُخالفات تتضمَّن مُغالاة في المبلغ المُخصَّص للمشروع، وانعدام الجدوى الاقتصاديَّة له، ووجود إشكاليَّةٍ في إعداد الكشف التخمينيّ، أمَّا في جامعة الموصل/ كليَّة الصيدلة فتمَّت ملاحظة مغالاةٍ ومُخالفات في مشروع إنشاء مختبراتٍ ومخزنٍ بكلفة (٤٩٥,٧٧٠,٠٠٠) دينار تمَّت إحالته بأسلوب "التنفيذ أمانة".

وتطرَّق إلى كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة صرف المنح الماليَّة للأندية الرياضيَّة في المُحافظة، مُشيراً إلى صرف مبلغ (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار خلافاً للقانون ودون وجه حقٍّ، مُنوّهاً بضبط أصل وصولات القبض ومستندات أجور العاملين، ومعاملة ماراثون نينوى الدوليّ، مُبيّـناً أنَّه تمَّ فتح دعوى جزائيَّةٍ بالقضيَّـة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.