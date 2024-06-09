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"تريلات اقنعة" بقيمة 9 ملايين دولار.. النائب باسم خشان يكشف عن صفقة فساد بدائرة صحة النجف


كشف النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 حزيران 2024) عن صفقة فساد بدائرة صحة محافظة النجف، حيث قامت الدائرة بشراء (أقنعة) بكلفة 9 ملايين دولار أمريكي.

وقال خشان في منشور على منصة" فيس بوك"، ، إن "مدير عام صحة النجف طلب 350.000 قناع ولا تستهلك هذه الدائرة أكثر من 350 قناع في السنة"، مبينا أن "هذا يعني أن الأقنعة تكفيها لألف سنة، واستلمتها كلها في يوم واحد (تريلات أقنعة)".

وأضاف، أن "مدير صحة النجف قام بتكديس (الأقنعة) في الساحات والكراجات وذلك لعدم وجود مخازن تكفي لاستيعاب هذه الأقنعة"، لافتا الى أنه "بعد شهرين من استلام (الأقنعة)، تمت ترقية المدير وانتقل الى وزارة الصحة، وحل شخص آخر محله)".

وتابع، أن "المدير الجديد قدم طلبا الى دائرة الامور الفنية يعلمهم بعدم الحاجة الى هذه الأقنعة التي كلفت الدولة أكثر من 9 ملايين دولار، حيث وجه المدير العام بعدم استعمال هذه الأقنعة متعددة الاستعمال لأكثر من مرة حتى على المريض نفسه"، موضحا أن "هذا يعني ببساطة انه يقول لهم (اتلفوها) بأي وسيلة".

وأشار الى أن "رئيس لجنة النزاهة طلب من مدير عام دائرة الامور الفنية الغاء كتابه لأن يتسبب بهدر المال العام، لكنه تمسك به".

ولفت خشان، الى ان "أكثر من 56 مليون دولار كانت قيمة الصفقات الفاسدة التي ابرمتها الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية"، مؤكدا أن "المؤسسات الصحية لم تستهلك 1 من الألف من هذه الأقنعة التي تم شراؤها خلال ٤ أشهر فقط".

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"تريلات اقنعة" بقيمة 9 ملايين دولار.. النائب باسم خشان يكشف عن صفقة فساد بدائرة صحة النجف
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