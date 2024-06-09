الدفاع المدني تحكم سيطرتها على حريق اندلع بمخازن تجارية مخالفة في شارع الظلال وسط بغداد

احكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها على حريق اندلع بمخازن تجارية مخالفة في شارع الظلال وسط بغداد وتسجل خسائر بشرية.

وذكرت المديرية في بيان لها أن فرق الدفاع المدني احكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل جملون مقسم الى اربعة مخازن مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة متخذة تلك المخازن لتجارة العطور والإكسسوارات بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع بمنطقة النهضة شارع الظلال وسط بغداد.

وتابع : ان فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة استنفرت وزجت بقرابة الأربعين فرقة اطفاء تخصصية واخرى ساندة بكامل طواقمها ،وحال الوصول طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بتنفيذ الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن لتعثر على أربع جثث لعمال من احدى الجنسيات العربية حاجزتهم النيران وتعذر خروجهم بسبب كثافة نواتج الحريق.