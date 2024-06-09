السوداني يستقبل المدير التنفيذي لشركة بتروجاينا الصينية في الشرق الأوسط

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (9 حزيران 2024)، المدير التنفيذي لشركة بتروجاينا الصينية في الشرق الأوسط، داي هوليانغ والوفد المرافق له.

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء "الحرص على تطوير العلاقات مع الصين في جميع المجالات"، مبينا أن "وجود الشركات الصينية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النفط، يعزز هذا التوجه لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "مشروع الغاز المصاحب الذي افتتحه يوم أمس في محافظة ميسان والذي تنفذه شركة بتروجاينا، بوصفه أحد المشاريع الاستراتيجية بين البلدين، كونه يقع ضمن أولويات الحكومة في إيقاف الهدر المتمثل بحرق الغاز، معبراً عن شكره لجهود جميع العاملين في هذا المشروع".

وأوضح "اهتمام العراق بتطوير مشاريع الغاز، ضمن برنامج الحكومة في تطوير الصناعة التحويلية وصناعة الأسمدة، وهو ما سيمنح الاقتصاد قيمة مضافة، ويوفر فرص عمل، وأن هناك مواقعَ سيتم عرضها على الشركات، وبالخصوص شركة بتروجاينا"، مؤكداً "عرض مشروع تنفيذ الطاقة المتكاملة الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز المصاحب ومحطات المعالجة ومحطة كهرباء ومصفى بتروكيمياويات".

وشدد السوداني على أنه "يمكن ربط مشروع الحزام والطريق بمشروع طريق التنمية ليكون مشروعاً واحداً، وهو ما عرضت الشركة التعاون فيه"، معبراً عن "استعداد العراق للدخول شريكاً مع الشركة في مشاريع البتروكيمياويات خارج البلد وأن الحكومة تعتمد معايير بيئية في تنفيذ المشاريع، وكذلك توفير بيئة استثمارية للشركات العاملة وتطوير وإقامة مراكز تدريبية لتطوير العاملين والتعاون في مجال الزمالات الدراسية".