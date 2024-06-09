البصرة.. العشرات يحتجون على مد أنبوب نفط العقبة: من المستفيد؟

تظاهر العشرات من أبناء البصرة، اليوم الاحد، أمام مكتب مجلس النواب في محافظه البصرة ضد مشروع مد أنبوب نفط البصرة - عقبة.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالمشروع وتسائل عن المستفيد من المشروع وماهي الضمانات ان لا يكون العراق اداة لتحقيق مصالح دول اخرى على حساب مصلحة الشعب العراقي.

فيما حملت لافتات أخرى عبارة ان "تمرير التخصيص لأنبوب البصرة - عقبة يمثل انتكاسة للمصلحة الوطنية".

ومشروع نفط البصرة عقبة هو: مشروع قيد التفيذ لنقل النفط الخام المُستخرج من حقول البصرة إلى مدينة العقبة في جنوب الأردن، ويمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم، وسينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا سيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، وتقدر تكلفته بنحو 18 مليار دولار.