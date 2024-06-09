مطالبات بتقليص ساعات الدوام الرسمي مع تجاوز الحرارة 50 مئوية

طالب موظفون حكوميون، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، الحكومة وعبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقليص الدوام الرسمي نظرا لارتفاع درجات الحرارة لمعدلات خطيرة.

وتحدث موظفون مطلقين مناشدات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والحكومة باستصدار قرار بتقليص الدوام الرسمي لساعة او ساعتين نظرا لارتفاع رجات الحرارة وتجاوزها حاجز الـ 50 درجة مئوية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة التخطيط عن تعرض عدد من موظفي التعداد السكاني التجريبي لضربة شمس خلال الأيام القليلة الماضية.

ومضى قرابة الشهرين على قرار تغيير توقيتات الدوام على 3 شفتات تبدأ من السابعة صباحا وحتى العاشرة صباحا وينتهي بين الساعة الثانية ظهرا والسادسة عصرا، ضمن الفترة التجريبية البالغة 3 اشهر.