تربية صلاح الدين توضح مصير طلبة السادس الاعدادي من عطلة الأربعاء

كشفت تربية محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، مصير طلبة السادس الاعدادي من العطلة الرسمية التي أعلنها المحافظ بدر الفحل يوم الأربعاء المقبل، إحياءً للذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر وتخليداً للشهداء وتعبيراً عن التضامن الوطني ورفض الإرهاب.

وذكرت تربية المحافظة في بيان انه إحياءاً للذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر وتخليداً لشهدائنا، وتعبيراً عن التضامن الوطني ورفض الإرهاب، وجّه المحافظ بأن يكون يوم الاربعاء 12‏/6‏/2024 عطلة رسمية في المحافظة، يستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والأمنية والصحية والتربية والتعليم.

وأضافت، "يستثنى طلبتنا للمرحلة الاعدادية (الصف السادس الاعدادي) بفرعيه العلمي والادبي والمهني والخارجي من العطلة لإداء الامتحانات النهاية".