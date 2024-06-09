عقوبة الإعدام بحق سبعة تجار بتهمة استيراد وتصدير المخدرات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، عن إصدار أحكام بالإعدام بحق سبعة تجار بينهم أجنبي، يقومون باستيراد وتصدير المخدرات.

وذكر المجلس في بيان له، ان المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمها الأول بالاعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة. وتابع، ان الحكم الثاني صدر بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها.

وبيّن أن هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.