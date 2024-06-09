عقوبات بحق موظفي مديرية تنفيذ النجف

قامت وزارة العدل، اليوم الاحد، بتوجيه عقوبات انضباطية ضد موظفي مديرية تنفيذ النجف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلا عن احالتهم الى القضاء.

وذكرت الوزارة في بيان لها، استنادا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، صدر توجيه باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء، إذ أكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد إنه وجه بـاتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه.

وأوضح المدير العام، أن دائرته ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الاداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات.