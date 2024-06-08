مجلس الخدمة الاتحادي يباشر غداً بمقابلة المتقدمين للتوظيف من حملة الماجستير

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي انه سيباشر غداً الاحد بمقابلة المتقدمين على التوظيف من حملة الماجستير.

وذكر المجلس في بيان ، انه :" بغية استيفاء متطلبات التعيين وفقاً لأحكام كل من المادة (9/ خامس عشر) من القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، والمادة (7) من القانون رقم (59) لسنة 2017، والمادة (3/ د) من تعليمات رقم (3) لسنة 2019 ، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن المباشرة بمقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف الالكترونية من فئة حملة شهادة الماجستير، ابتداءً من يوم الأحد 9 حزيران 2024، ولغاية يوم الخميس ١٣ حزيران 2024، وسيتم إشعار كل متقدم عبر حسابه على رابط التقديم بموعد مقابلته".

واوضح انه ستجرى المقابلات في مقر المجلس (بغداد – الكرخ – العلاوي – مقابل المحطة العالمية) ، داعيا المتقدمين للمقابلات الى استصحاب المستمسكات الثبوتية (البطاقة الوطنية الموحدة ، أو ، هوية الاحوال المدنية ، أو ، جواز السفر ، ونسخة ضوئية من الامر الجامعي ، أو وثيقة التخرج ).

واشار الى انه في حال عدم حضور أي متقدم في الموعد الذي سيبلغ به ، سيعرض نفسه لفقدان فرصته بالتعيين، لذا يهيب المجلس بجميع المتقدمين الالتزام والحضور حسب المواعيد المقررة.