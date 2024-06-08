وزير التعليم يوافق على معالجة حالات الطلبة الحرجة في الامتحانات النهائية

/وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على معالجة حالات الطلبة الحرجة في الدور الأول من الامتحانات النهائية في الجامعات.

وجاء في نص القرار بحسب بيان لوزارة التعليم العالي, تخويل مجالس الكليات والمعاهد صلاحية المنح لدرجات المعالجة المحددة للجامعات بعد انتهاء امتحانات الدور الأول (للنظام السنوي والفصلي والمقررات) لتكون لغرض تغيير حالة الطالب من الرسوب الى النجاح أو تقليل عدد المواد الدراسية التي رسب فيها الطالب"