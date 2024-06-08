الاتحاد الوطني الكردستاني يرد على تمديد حظر الرحلات الجوية الى السليمانية: تركيا لن تخضعنا

قالت المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب سوزان منصور، اليوم السبت ، إن ضغوط تركيا لن تنجح بإخضاعنا، بعد تجديد انقرة حظر الرحلات الجوية الى السليمانية.

وقالت منصور في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "أكس"، مجدداً تركيا تحظر مجالها الجوي امام الرحلات المتوجه الى مطار السليمانية الدولي، قرار مجحف واستهداف معلن للاقتصادي العراقي".

وأضافت: "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ،مسؤولة مسؤولية مباشرة تجاه ذلك، وعليها مفاتحة الجانب التركي، وإن ضغوطاتها على مكون سياسي وإخضاعها لن تنجح".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير مطار السليمانية الدولي، هندرين هيوا، إن تركيا مددت حظر الرحلات الجوية مع مطار السليمانية حتى تاريخ الـ 7/12/2024.

وسبق لأنقرة أن مددت تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي مرتين، آخرها كانت بتاريخ الـ 23/12/2023، عندما أعلنت تمديد الحظر لغاية الـ 22/6/2024.