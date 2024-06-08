اعلنت وزارة الدفاع ,اليوم السبت عن,الاطاحة بشبكة إرهابية خطيرة كانت تروم تنفيذ عمليات في صلاح الدين .

وقالت الوزارة في بيان:"بعملية نوعية استباقية وبكمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الاطاحة بشبكة إرهابية خطيرة تنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين، كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قواتنا الأمنية بالمحافظة في الأيام المقبلة،

واضافت:"جرى تنفيذ العملية من خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن القبض على افراد الشبكة وإحالتهم إلى التحقيق".