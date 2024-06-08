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الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية جنوب غرب نينوى


نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي والجيش، عملية أمنية واسعة لتأمين وتفتيش صحراء الحضر جنوب غرب نينوى.

وشارك في العملية قسم العمليات والاستخبارات في القيادة واللواء 44 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ومعاونية الاستخبارات والمعلومات وهندسة المتفجرات والطبابة وقطعات اللواء 43 فرقة 20 بالجيش العراقي.

وتهدف العملية الى تعقب الخلايا الارهابية في صحراء الحضر وتوفيت أي فرصة على الخلايا الإرهابية في إيجاد موطئ قدم لها

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الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية جنوب غرب نينوى
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