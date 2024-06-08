‏صلاح الدين تعلن إحباط "مخطط إرهابي" باستهداف المحافظة

أعلنت محافظة ‏صلاح الدين، السبت، عن إحباط "مخطط إرهابي" باستهداف المحافظة ومدينة تكريت.

وقالت المحافظة في بيان، "في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة صلاح الدين، تمكنت مديرية استخبارات وأمن المحافظة بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في صلاح الدين من إحباط مخطط إرهابي لخلية إرهابية".

وأضاف البيان أن الخلية "كانت تنوي استهداف المحافظة ومدينة تكريت قبل حلول عيد الأضحى المبارك".