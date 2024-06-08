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العتبة الكاظمية تعلن مشاركة 4 ملايين زائر بذكرى شهادة الامام الجواد


اعلنت العتبة الكاظمية، اليوم الجمعة، مشاركة 4 ملايين زائر بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (ع).

وذكر بيان للعتبة ان "الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة استنفرت جميع ملاكاتها من الأقسام والشعب والوحدات وبمساندة المتطوعين المتشرفين بالخدمة والجهات المختلفة من مؤسسات حوزوية ودينية وأمنية وخدمية وصحية وفعّاليات مدنية وشعبية الجهود والإمكانيات لاستقبال ملايين الوافدين الزائرين من خلال إجراءات مكثفة لتوفير الأجواء الإيمانية للحشود المؤمنة الموالية لأداء مراسم الزيارة وإقامة الشعائر العزائية وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لنجاح الزيارة والحفاظ على أمن الزائرين وراحتهم وضمان انسيابية الزيارة بحمد الله وتوفيقه".

واضاف البيان، "إذ قارَبَ عدد الزائرين الذين أحيوا هذه المناسبة على مدى أيام، (٤) ملايين زائر وعدد المتطوعين (3000) داخل الصحن الشريف وأرجاء العتبة المقدسة والطرق المؤدية إليها".

وبين، انه "كان عدد الإعلاميين في تغطية هذه المناسبة الأليمة (148) إعلاميا وبمشاركة (24) قناة فضائية ومؤسسة إعلامية سمعية ومرئية ومقروءة، وكان عدد المواكب الحسينية المعزية والمواكب الخدمية (1023) موكبا وأكثر من (65) مفرزة صحية وعيادات متنقلة بصحبة سيارات الإسعاف".

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العتبة الكاظمية تعلن مشاركة 4 ملايين زائر بذكرى شهادة الامام الجواد
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