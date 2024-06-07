اعتقال عصابة قتلت منتسبًا في نجدة كركوك بعد مطاردة مسلحة

أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، عن اعتقال عصابة قامت بقتل منتسب امني واصابة اخر في احدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "في الساعة 700 واثناء تجوال دوريات النجدة في الطرق العامة وبعد ملاحظة قيام ثلاثة اشخاص بسرقة محل ومحاولة ايقافهم قاموا باطلاق النار على دورية النجدة، ادى الى استشهاد احد افراد الدورية واصابة الاخر".

واضافت انه "تم استنفار كافة الدوريات وتعميم اوصاف الدراجة النارية وتم ملاحقتها من قبل احدى الدوريات ومطاردتهم وتم القبض عليهم بعد اصابة احدهم"، مبينة ان "التحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث".