الحشود المؤمنة تشيّع النعش الرمزي للإمام محمد الجواد (عليه السلام)

زحفت الحشود الموالية نحو مرقد تاسع أئمة الهدى الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) في تشييع رمزي مهيب لنعشه في ذكرى استشهاده في الآخر من ذي القعدة، حيث شارك في إحياء هذه المراسم العديد من الشخصيات الدينية والاجتماعية، وخَدَمَة الإمامين الجوادين (عليهما السلام).

وانطلقت مسيرة التشييع من تقاطع شارع الإمام زين العابدين قرب معمل الغزل والنسيج الصوفي متجهةً نحو الصحن الكاظمي الشريف، حيث جدد الموالون العهد لإمامهم تاسع الأئمة (عليه السلام) في المضي والسير على نهجه القويم واستلهام الدروس والعبر من فكره وسيرته الجهادية الشريفة.