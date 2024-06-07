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بعد اعتقال حاج عراقي في السعودية، مناشدات لإطلاق سراحه


صرّح وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، بأن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية، وذلك بعد الانباء التي تفيد باعتقال الحاج العراقي وليد عبد الأمير الشريفي، من قبل السلطات السعودية.

حيث ذكر الربيعة في كلمة له نقلتها قناة الإخبارية السعودية الرسمي، أول شي الحج معروف هو للعبادة ونحرص على الطمأنينة والخشوع وأن الجميع يؤدي مناسكه بكل أريحية، وتابع قائلا، فلذلك الحج هو للعبادة وليس لأي شعارات سياسية وهذا ما تعمل عليه قيادة المملكة على أن يكون الحج فعلا بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية.

وأضاف الربيعة، الحمد لله رأينا في الأعوام السابقة دائما نبهونا رجال الأمن على اتباع التعليمات والحمد لله اتباع التعليمات والالتزام فيها التزام عالي بالسنوات القليلة الماضية.

وتناقلت منصات اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق خبر اعتقال السلطات السعودية الحاج العراقي وليد عبد الأمير الشريفي، بتهمة مخالفة تعليمات الحج، حيث طالب رئيس عام عشائر السادة الشرُفه، سليم كاظم الناجي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة الحج الشيخ سامي المسعودي، بالتدخل لأطلاق سراح الحاج العراقي وليد عبد الأمير الشريفي.

وذكر الناجي، لا يخفى عليكم ان الواجب على كل من يحب وطنهُ وشعبهُ من الحجاج وعند الحرمين بالدعاء الى بلدانهم وجيوشهم بالحفظ في تلك الاماكن المقدسة حيث قام أحد ابناء عشيرتنا وهو (الحاج وليد عبد الامير الشريفي) من بابل قضاء الهاشمية بالتوسل الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق وجيشهُ وحشدهُ الشعبي ولهذا فقد قامت السلطات السعودية باعتقالهُ ولن نعرف عن مصيره لحد الان.

واضف، نرجو من سيادتكم التدخل والافراج عنهُ ليتسنى له إكمال مناسك الحج كونه لن يقوم بمخالفة او اخلال بنظام الحج، والا ستقوم عشائرنا بمظاهرة كبيرو ونحمل السلطات السعودية عن سلامته. 

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