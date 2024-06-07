مجلس محافظة النجف يفتح تحقيقا موسعا بسبب المبالغة بتخصيصات مشاريع مداخل المدينة

قرر مجلس محافظة النجف، فتح تحقيق موسع بسبب المبالغة بتخصيصات مشاريع المداخل التي احيلت للتنفيذ.

وقال عضو المجلس فاروق الغزالي في حديث لـقناة السومرية، ان مجلس المحافظة وخلال جلساته الأولى، طالب بفتح تحقيق في الكثير من المشاريع السابقة التي احالها المحافظون السابقون للتنفيذ، وخاصة مشاريع المداخل بسبب المبالغة بالتخصيصات المحددة لتلك المشاريع.

وأضاف ان المجلس شخص منذ الوهلة الأولى هذه المشاريع بعد تدقيقها، لافتا الى ان هذه الملفات والملفات فساد المحافظين معروض امام هيئة النزاهة والرقابة.