تسجيل هزة أرضية بقوة (4،1) في ديالى

صرّحت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صبا ح اليوم الجمعة الموافق 7 حزيران 2024 في محافظة ديالى.

وبيّنت الوزارة، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:54:11 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،1) درجة وتبعد (34) كم جنوب شرق خانقين من محافظة ديالى.

وأوضحت بانه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر.