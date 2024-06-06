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وزير التربية:" نستعد معا لانطلاق الجولة الأخيرة من العملية الامتحانية للدراسة الإعدادية


 أكد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري أهمية الاستعداد الامثل لاداء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية/ الدور الاول عبر تضافر الجهود والمتابعة الكثيفة والاطلاع على احتياجات المديريات العامة للتربية والاستجابة الفورية لاي مطلب ضمانا لانجاح أهم ماراثون وزاري ينتقل بالمخرجات نحو مستقبل واعد.

ودعا الوزير بحسب بيان الوزارة الى التعاون مع الجهات الساندة التي لم تتردد بدعم الملف التربوي منذ بدء العملية الامتحانية للمراحل الدراسية المنتهية كافة.

وذكر بيان الوزارة انه جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة،اليوم، كما أوصى الجبوري الطلبة بالجد والمثابرة،فهُم على مسافة واحدة من تحقيق حلم طال انتظاره وسط امنيات النجاح لجميع الممتحنين

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وزير التربية:" نستعد معا لانطلاق الجولة الأخيرة من العملية الامتحانية للدراسة الإعدادية
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