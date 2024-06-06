واسط.. السجن 15 سنة بحق امرأة انتحلت صفة محامية

أعلنت نقابة المحاميين، اليوم الخميس، صدور حكم قضائي بالحبس 15 سنة بحق امرأة انتحلت صفة محامية في واسط.

وذكرت النقابة في بيان انه "بعد تلقي النقابة بلاغًا وتدخل ومتابعة هيئة الانتداب في محافظة واسط، أصدر القضاء عددًا من الأحكام بحق امرأة قامت بانتحال صفة محامية، وبلغت سلسلة الأحكام المتعددة إلى الحكم عليها بالحبس لمدة خمس عشرة سنة".

وأضافت، انه "تبرز هذه القضية كواحدة من أهم القضايا التي تابعتها النقابة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية لما تنطوي عليه من خطورة على مهنة المحاماة وتهديد لسلامة الإجراءات القانونية".

وأشارت الى انه "يعكس هذا الحكم التزام السلطات بمكافحة جميع أشكال الاحتيال والانتحال، وضمان الحفاظ على مصداقية مهنة المحاماة وسلامة النظام القضائي".