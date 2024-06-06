ظهر رفقة امرأة.. إحالة ضابط للتقاعد لمخالفته آداب وقواعد السلوك الوظيفي

أحالت وزارة الداخلية، ضابطاً إلى التقاعد لمخالفته آداب وقواعد السلوك الوظيفي.

الوزارة ذكرت في بيان انه بعد ظهور أحد الضباط في مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو برفقة امرأة وهو يتحدث عن حصوله على قدم ممتاز (بوساطة) وتصرفات أخرى مخالفة لآداب السلوك الوظيفي، اجتمعت لجنة التعليمات رقم (1) لسنة 2012 في وزارة الداخلية الخاصة بحالات جواز إحالة رجل الشرطة الذي لا يتقيد بآداب المهنة وقواعد السلوك الوظيفي إلى التقاعد، وقررت إحالة هذا الضباط إلى التقاعد، وذلك لمخالفته الضوابط،

وأكدت أن هذه التصرفات لا تنسجم مع العمل المهني الذي تقوم به وزارة الداخلية والدروس التي يتلقاها أبناؤها في المؤسسات التدريبية والتعليمية.

وبينت وزارة الداخلية - بحسب البيان - أنها لن تسمح بأية إساءة من أي ضابط او منتسب يحاول خرق السلوك او يتصرف بتصرفات غير قانونية، مشددة على أن يكون جميع العاملين في مفاصلها قدوة في أي مكان وزمان لأنهم يمثلون هذه المؤسسة الأمنية العريقة وأنها ستتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين.