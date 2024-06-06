امانة بغداد تعلن قرب إطلاق العمل بمشروع يعد الاول من نوعه في العراق

صرّح امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق العمل بمشروع يعد الاول من نوعه في العراق، وذلك خلال افتتاحه متنزه جديد في الزعفرانية.

وأعلنت المديرية العامة للعلاقات والاعلام في الأمانة في بيان لها، انه افتتح امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم متنزهاً جديداً بمنطقة الزعفرانية ، مؤكداً قرب اطلاق العمل بمشروع تحويل ارض معسكر الرشيد الى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة تعد الاكبر من نوعها في العراق بمساحة (5) آلاف دونم .

وأضافت، جاء ذلك خلال جولة ميدانية له لتفقد قاطع بلدية الكرادة والاطلاع على الواقع الخدمي لعدد من الاحياء السكنية وزيارة الدائرة البلدية لمتابعة خطط العمل فيها.

وذكر بيان للأمانة عن امين بغداد قوله انه ، اليوم تم افتتاح متنزه جديد بمساحة 4 دوانم بمنطقة الزعفرانية ضمن قاطع بلدية الكرادة بعدما كان عبارة عن ارض خالية ومتروكة وجزء منها كان عبارة عن مكب للنفايات في اطار خطة زيادة المساحات الخضراء وخلق اماكن ترفيهية جديدة في جميع مناطق العاصمة .

واضاف ان امانة بغداد وبجهود ذاتية من قبل دائرة بلدية الكرادة انجزت اعادة تأهيل هذه الارض وتحويلها لمتنفس ترفيهي للعوائل وافتتاحها بالتزامن مع قرب ايام عيد الاضحى المبارك .

وتابع، ان جهود امانة بغداد مستمرة في جميع احياء العاصمة للنهوض بواقعها الخدمي وهناك مشاريع جديدة قادمة في منطقة الزعفرانية ومناطق أخرى بمدينة بغداد.

ولفت الى ان امانة بغداد سترسي قريباً الحجر الاساس لمشروع تحويل ارض معسكر الرشيد الى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة ويعد المشروع الاول من نوعه على مستوى العراق اذ تبلغ مساحته نحو (5) آلاف دونم .